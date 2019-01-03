Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara ilçelerinde yaşanan büyük değişim İzmir’de de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü partisinin İzmir ilçe adaylarını görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtacak. Daha önce TBMM’deki grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekçi’yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe başkan adayları üzerinde de yoğun olarak çalışmalarını sürdürdü. Erdoğan, aday listesine hafta sonuna kadar son şeklini verecek.

ALİAĞA, KİRAZ VEYA FOÇA

İstanbul’da ve Ankara’da 3 ilçede aday göstermeyen AK Parti’nin, İzmir’de ise 2 ilçede MHP adayını destekleyeceği konuşuluyor. İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yalnızca Aliağa’nın mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar’ı yeniden aday göstermişti. AK Parti’nin aday çıkarmayacağı ilçelerden birinin Aliağa olacağı belirtilirken; ikinci ilçenin ise mevcutta MHP’nin olan Kiraz olabileceği ifade ediliyor. Kiraz ilçesi dışında ikinci bir ihtimal olarak da 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin ikinci parti olduğu Foça ilçesi olabileceği konuşuluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara’da ilk kez teşkilat, aday ve aday adaylarıyla bir araya geldi. Yerel seçim öncesi Ankara adaylarına ve ilçe teşkilatına yapılacak çalışmalarla ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde başka illerde de teşkilat ve adaylarla bu toplantılarına devam edeceği belirtiliyor.