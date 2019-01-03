Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’den, aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu bir heyet, FETÖ ile ilgili Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere bugün Ankara’ya gelecek. Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığından yetkililerin de yer alacağı görüşmeler iki gün sürecek. Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından büyük önem arz ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu tespit etmişti. Söz konusu isimlerin FETÖ elebaşı Gülen’le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor. Bütün bu somut deliler masada olacak...

Ankara’nın bir diğer misafiri ise Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih... Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler, Bağdat’ta yeni hükûmetin kurulması, Adil Abdulmehdi’nin başbakan ve Berhem Salih’in de cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir döneme girdi. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Salih’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri bütün yönleriyle ele almaları öngörülüyor. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkânları da değerlendirilecek.

DAVET ERDOĞAN’DAN...

Pakistan Başbakanı İmran Han ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Türkiye’ye geliyor. Uluslararası ilişkiler analisti Ullah Han “Ziyaretin Başbakan İmran Han için Ankara ile ekonomik ve savunma bağlarını daha da güçlendirecek bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.