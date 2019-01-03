Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet başkentte temaslara başladı. Heyet Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak. Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek. Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek.
ABD heyeti Ankara Adliyesi'nde
03.01.2019 - 12:25 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD heyeti tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak.
Etiketler : FETÖ,ABDli heyet,
596436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596436.aspx
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