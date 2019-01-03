Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet başkentte temaslara başladı. Heyet Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak. Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek. Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek.