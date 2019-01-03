Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamayı desteklemediğini söyleyen müşterilerden Mustafa Engin, “Poşeti alıyoruz hem para veriyoruz hem marketin reklamını yapıyoruz. Onlar bize para versin, biz de reklamını yapalım. Yanlış bir uygulama bu. Marketler bu ticareti yapıyorsa vatandaşa poşet vermesi lazım. Naylon poşet zararlıysa kağıt poşet, torba vermesi lazım. Parayla caydırıcılık olmaması lazım. Markete gittiğimizde 8-10 tane poşet alsak 2,5 TL eder, üç kere markete gitsek 10 TL maliyet olur, onu da çocuklarımıza harçlık olarak verebiliriz” dedi.



“Poşet almadım, kendi elimde götürüyorum”

İlhan Şahan isimli vatandaş dünyada gezmediği ülke kalmadığını belirterek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde üstünde kendi amblemi olan poşeti satıp parayla kendi reklamını yaptıran bir yer görmedim. Ben poşet almadım, kendi elimde götürüyorum. Olmayacak şey bunlar” şeklinde konuştu.

“Vatandaş parayla aldığı zaman kıymetini bilir”

Şerafettin Arabacı ise ücretli poşet uygulamasının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Poşetlerle doğayı batırıyoruz. Ben avcıyım, ava gidiyorum orada bile her yer poşet dolu. Vatandaş parayla aldığı zaman kıymetini bilir. Parayla alınmaması lazım, yasaklansa daha iyi olur. Markete gittiğimizde poşetleri doldurup israf ediyoruz, doğayı da öldürüyoruz. Onun için yazık. Biz Türk milleti olarak alışırız bu duruma, gelirken poşet getiririz yanımızda” diye konuştu.



Gülsen Kahveci isimli vatandaş, “Pazarcılar, ekmekçiler niye ücret almıyorlar? Esas onların hakkı. Pazarcı 1 kilo bir şey satıp poşet veriyorsa bu firmalara ne oluyor? Marketten alışveriş yaptım ama poşet almadım üzerinde marka yazdığı için” dedi.



