AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, basın toplantısı düzenledi. Çorum Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Karadağ, hukuki yollara başvurduğunu söyledi.
Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ istifa etti
03.01.2019 - 16:20 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Etiketler : Çorum,AK Parti,Mehmet Karadağ,
596467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596467.aspx
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