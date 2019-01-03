Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz  başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından  Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz  mahkemesine dilekçe gönderdi.

Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı  davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise ''adil  yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü'' gerekçesiyle mahkemenin kararının  bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkemenin Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu  gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık  cezanın onanmasını istemişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan  Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise  avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir  üst mahkemeye taşımıştı.

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla  25 Temmuz'da tahliye edilecek.