Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FBI, ABD’deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye’den adli yardım talep etmişti. FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. İfadesi alınan şüpheliler arasında FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz’ın da olduğu öğrenildi. ABD’li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salondan hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi.

ABD’li heyet buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan toplantı yaklaşık 11 saat sürdü.