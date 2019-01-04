Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

ABD’de vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan 15 eyalette FETÖ ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten aralarında FBI yetkililerin de bulunduğu 8 kişilik heyet dün Ankara’ya geldi. Sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne gelen yetkililer, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü, Adil Öksüz’ün serbest bırakılması ve şimdi de FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların başında olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan Ali Alper Saylan tarafından bilgilendirildi. Dinç ve Saylan 2017 yılında da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için Adalet Bakanı ile ABD’ye giden heyet arasında yer almıştı.

KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

FBI’n ABD’de yürüttüğü soruşturmalar kapsamında örgütle ilgili bilgi almak için Ankara’ya gelen yetkililer Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Aralarında 15 Temmuz darbe girişimini firari imam Adil Öksüz ile birlikte yöneten Kemal Batmaz ile Şapka kod adlı gizli tanık Halil İbrahim Yıldız ve Kuzgun kod adlı gizli tanık Hakan Bıyık’ın ifadelerine başvuruldu. Bu kapsamda Batmaz’ın ifadesinin alınma talebinin ABD’li heyetten geldiği öğrenildi. Heyet, ilk önce Şapka ve Kuzgun kod adlı örgüt elemanlarının ifadelerini dinledi. Şapka ve Kuzgun, 15 Temmuz öncesinde firari imam Adil Öksüz ve diğer örgüt elemanlarının Ankara’da Çukurambar’daki bir villada yaptığı toplantıları anlatmıştı. Daha sonra Batmaz’ın ifadesi alındı. Duruşmada, yine darbe girişiminin sivil imamlarından olan Hakan Çiçek’in Iphone marka cep telefonu ile ilgili yapılan çalışma da anlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 12 kişilik özel ekip tarafından incelenen telefonda, Çiçek’in Gülen’le darbe faaliyetlerini görüşmek için kullandığı ABD hattının 7 Mart 2016’da 02.36’da FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki çiftlik evinde sinyalinin bulunduğuna dair deliller de heyete sunuldu.

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya koyulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor. ABD’li heyet hafta sonuna kadar Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak. Heyetin, bugün de Ankara Emniyetine giderek devam eden soruşturma ve uygulanan usuller hakkında bilgi alacağı bildirildi.