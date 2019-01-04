Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’den gelen bir heyet Ankara’da Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığındaki muhataplarından oluşan heyetle görüşmeler yaptı. Buluşmalarda ABD yönetiminin Patriot sistemleriyle ilgili satış teklifini Türk tarafına ilettiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye’ye satışına 19 Aralık’ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı “Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi” açıklamasını yapmıştı. ABD Kongresinin Patriot hava savunma sistemi teklifiyle ilgili itiraz süresi 2 Ocak 2019 itibarıyla dolmuştu. Kongre Türkiye’ye satışa herhangi bir itirazda bulunmadı. Savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının dâhil olduğu ifade edilmişti. ABD, uzun süredir Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımını iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, S-400’lerin iptal edilmesinin Patriot satışında ön şart hâline getirilmesine itiraz ediyor. Ankara’nın füze savunma sistemi alımında fiyatın yanı sıra bir diğer beklentisi teknoloji paylaşımı. Türkiye, ABD tarafının teknoloji paylaşımında da cazip öneriler sunmasını talep ediyor.