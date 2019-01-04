Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Avrupa yakasının rakımı yüksek ilçelerinden Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı 08.00 sıralarında ise Beylikdüzü mevkiinde rüzgarın etkisi ile tipi şeklinde yağdı.
VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Metrobüs kullanarak okula ve işe giden vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yol kenarlarında çuvallar ile tuz yığınağı yapıldığı görülürken, kar küreme araçları da hazır bekletiliyor.
Vatandaşların metrobüs üst geçidinde kar ve tipi ile imtihanı
04.01.2019 - 09:07 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabah erken saatlerde Avrupa yakasının yüksek ilçelerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı, işe ve okula giden vatandaşlara metrobüs üst geçidinde zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise üst geçitlerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Avrupa yakasının rakımı yüksek ilçelerinden Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı 08.00 sıralarında ise Beylikdüzü mevkiinde rüzgarın etkisi ile tipi şeklinde yağdı.
Etiketler : beylikdüzü,kar,kar yağışı,
596580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596580.aspx
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