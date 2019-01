Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük Amerika olarak bilinen Giresun’un Yağlıdere ilçesinde başlayan ve İstanbul ile Amerika Birleşik Devletlerini (ABD) de kapsayan ‘Tanker Bank’ olayının mağdurlarından H.E’nin iddiasına göre, ‘Tanker işletmeciliği’ işi adı altında para toplayan ve işi yürüten Mustafa Ç. her ay düzenli olarak hisse sahiplerine güven sağlamak için anlaşma yaptıkları kadar parayı elden kurye vasıtasıyla ödedi.

Saadet zincirinde olan ve güvendiği arkadaşları tarafından tavsiye edilmesiyle mağdur H.E. bir kısmını hesabından bir kısmını ise bankadan kredi çekerek işe 175 bin lira paraya yatırdı. Yaklaşık 6 ay boyunca anlaşmış olduğu 8 bin lirayı elden alan H.E son ayın parası gelmeyince diğer hisse sahipleri ile irtibata geçti. Diğer hisse sahiplerinin de parasını alamadığını öğrenen H.E., Mustafa Ç. ile irtibata geçmek istedi. Mustafa Ç.’nin telefonun kapalı olduğunu ve sosyal medya hesaplarının da dondurulduğunu fark eden H.E. şimdi diğer mağdurlarla birlikte paralarını kurtarmak için dava açmaya hazırlanıyor.

70 milyon dolandırmış



Mustafa Ç’nin kendileri adına yatırdıkları parayla tanker alındığını ve bu tankerin işletildiğini belirten mağdur H.E, “Bizim adımıza aldığı tankerleri de işletiyor. Biz parayı yatırdığımızda bize sordu, ‘Tankeri şoförün var mı? Sen mi çalıştıracaksın? yoksa biz mi çalıştıracağız? diye sordu. Tabi bizde anlamadığımızdan kendisine, ‘Bu işlere karışmayız sen masrafın neyse çıkar geri kalan parayı bize gönder’ dedik” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 60’a yakın sadece Giresun’un Yağlıdere ve Espiye ilçesinde mağdur bulunduğunu kaydeden H.E toplanan paranın ise 70 milyon lira olduğunu söyledi.

ABD'den gelmiş, dolandırmış, İran'a kaçmış



Mustafa Ç’nin Amerika’da çalıştığını ve ABD dönüşü İstanbul’da bu işe başladığını kaydeden H.E, “Mustafa Ç. ne zaman Yağlıdere’ye gelse benim iş yerime uğrardı. Bende onunla iş yapan birkaç arkadaşımdan duymuştum ve kendisine katılmak istediğimi söyledi. Oda yatıracağım miktarı söyledi. Ben de bir miktarını hesabımdan bir miktarını da kredi çekerek vereceğimi söyledim. Banka kredisi çekeceğim için ters bir şey olmamasını istediğimde ‘Ben bunca insanın parası her ay veriyorum. Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven yatır paranı’ dedi. Böylece güven sağladı, gereken parayı yatırdım. İlk ay para vermediler ama ondan sonra ki 6 ay boyunca bana söylediği 8 bin lirayı bana genel müdürümüz diye tanıttığı kişi ile gönderdi. Son ay ise paramızı alamadık. Araştırdığımızda böyle bir tanker şirketinin olmadığını kurulu olan şirketin farklı bir sektörde olduğunu öğrendik. Araştırmalarımız sonucu Mustafa Ç’nin Iğdır üzerinden İran’a kaçtığı bilgisine ulaştık” şeklinde konuştu.

Yüksek avukatlık ücretleri nedeniyle güç duruma düştüler



“Mağdurlar ile görüştüğünü fakat Mustafa Ç’nin üzerine mal varlığı olmadığı için işlem yapamıyoruz” diyen H.E şöyle devam etti;



“Mustafa Ç’yi dava edeceğiz fakat avukatlarda dava için çok yüksek miktarlarda ücretler istiyor. Biz zaten güç duruma düştük. Ben şu an kredimi ödemekle uğraşıyorum. Dükkanımı kapatma seviyesine geldim. Benim şahıstan alacağım 175 bin lira ama benim gibi yaklaşık 60 kişi sadece Giresun’da var. Bunların yaklaşık 15’i ABD’de yaşıyor ve 200 bin dolar gibi para yatıranlar var. Şu an bizler çok zor durumdayız. İnşallah diğer mağdurlar ile hep bir araya gelerek paramızı kurtarmak adına mücadele vereceğiz.”