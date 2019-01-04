Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
04.01.2019 - 11:56 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hakan Şükür,
596611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596611.aspx
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