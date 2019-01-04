Sakarya'da, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve  milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis  cezası talep edildi.