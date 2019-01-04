Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli helikopterlere güç verecek olan turboşaft motorunu test etti.

Türkiye'nin Savunma Sanayii atılımlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye'nin milli helikopterlerine güç verecek olan turboşaft motorunun ilk testi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirildi.

T-625'TE KULLANILACAK

Özgün Helikopter T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan turboşaft motoru başarıyla çalıştırıldı. İlk ateşlemeyi bakan Varank gerçekleştirirken testten verimli sonuç elde edildi.