Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine bu konuya hassasiyet göstererek programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'a teşekkürlerini ileterek başladı. Kurum, ASO ile 81 il, 7 bölgede düzenleyecekleri çevre ve sanayi istişare toplantılarının hayırlı olmasını diledi.

Kurum, toplantıda Bakanlığın çevre ile ilgili mevzuat ve uygulamalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri paylaşacaklarını aktardı.

Türkiye'nin son 17 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kurum, 36 milyar dolar olan ihracatın, bugün 165 milyar dolara seviyesine çıktığını söyledi.

Kurum, 2002'den önce eksi büyümedeki ülke sanayisinin pozitif büyüme gösterdiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen ülkemiz, siz değerli sanayicilerimizin de katkılarıyla bu seviyeye geldi. Ben tüm sanayicilerimize de bu süreçte gösterdiği özveriden ve çalışmadan dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarının, günden güne ülkeleri meşgul etmeye başladığını vurguladı. Hava ve su kirliliğinin, toprak bozulmasının, ormansızlaşmanın, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının tüm dünyayı etkilediğini belirten Kurum, "Araştırmalar ortaya koymuştur ki dünyayı en çok kirletenlere baktığımızda ABD yüzde 28, AB ülkeleri yüzde 15, Çin 9 oranında kirletirken, ülkemiz dünyayı yüzde 0,7 oranında kirletmektedir. Bu seviye gelişmiş ülkelere baktığımızda çok düşük bir seviyededir." diye konuştu.

'ACİLEN ESKİ PAZAR ÇANTALARIMIZA, FİLELERİMİZDE DÖNMEMİZ GEREKİYOR'

Dünyadaki gelişmeleri izleyen değil gelişmelerin içinde olan ve yön veren bir ülke olarak sorumluluk aldıklarına dikkati çeken Kurum, atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını anlattı.

Kampanyanın başlamasıyla sosyal medyada güzel videoların yer aldığını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Biz de bunları gülümseyerek, tebessümle izliyoruz, takip ediyoruz. Tabii ki bizim de yanlışlarımız varsa o yanlışlara ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Milletimizin pratik zekasını da burada görmüş oluyoruz. El arabasıyla, küfeyle markete gidenler... Dün bir tane gördüm, 'Tek kullanımlık poşet, bir kere kullandım. Hasarsız, sahibinden, 20 kuruşa veririm.' gibi kampanyaya katılım sağlıyorlar. Ben bu hassasiyetlerden ötürü tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Acilen eski pazar çantalarına, filelere dönülmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Marketlerimizde, belli noktalarda hem Bakanlığımız hem üreticilerimiz promosyon uygulaması yaptılar, yapmaya da devam edeceğiz. Derdimiz, buradan para kazanmak değil gerçekten çevreye olan tahribatı en aza indirmek. Bu sayede gelecek nesillere temiz bir dünya ve çevre bırakmaktır." diye konuştu.

Kurum, konuşmasının bu kısmında eline file torbası alarak, "Eskiden böyle filelerimiz vardı. Bu fileleri, hanımlar çantasında taşıyacak şekilde de inşallah örnek uygulamalarını yapacağız. Geri dönüşümden elde edilmiş, doğanın, denizin, canlıların güvende olduğu ve geri dönüşümden elde edilmiş poşetleri, tek kullanım değil bu poşetler, kullanarak daha temiz bir Türkiye ve dünya için tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Kaynaklardan elde edilen bedelle şehirlere bisiklet ve yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri, atıkların geri toplanması, atık su arıtma tesisleri kazandıracaklarını belirten Kurum, poşet bedellerini vatandaşın hayat standardını yükseltmek için kullanacaklarını bildirdi.

'BELEDİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 87'SİNE ATIK SU ARITMA HİZMETİ'

Kurum, atık su yönetimi konusuna da değinerek, "2002'de belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ine atık su hizmeti verilirken, şu an yaklaşık yüzde 87'sine atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 2023 yılında tüm ülkemizin tamamına bu hizmeti veriyor olacağız." dedi.

Bakan Kurum, 230 atık su arıtma tesisini de 7 gün 24 saat izlediklerini söyledi.

Ergene Nehri'ndeki kirlilik meselesine dikkati çeken Kurum, "5 atık su arıtma tesisinin 3'ü bitirilmiş işler durumda. Artık Ergene, eskisine nazaran çok daha iyi durumda ama tamamen bitmedi. Proje devam ediyor, 2 atık su arıtma tesisi bitme aşamasına geldi." dedi.

Kurum, Ergene Nehri'nde yaptıkları incelemeleri hatırlatarak, projenin maliyetinin 5 milyar lira olduğunun altını çizdi.

Bundan sonraki süreçte, "Türkiye Mekansal Strateji Planı" adı altında Organize Sanayi Bölgelerini, tarım ve orman alanlarını lojistik ve mekansal anlamda daha doğru yerlerde planlanacağını anlatan Kurum, bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

'YILLIK 20 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAMIYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Bakanlığın yürüttüğü "Sıfır Atık" projesi kapsamında, bugün uygulamaya geçilen kamu, kurum ve kuruluş sayısının 11 bin 800 olduğunu bildirdi.

Hedeflerinin 2023'te Türkiye'de bu projeyi yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kurum, "Bu sayede yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kurum, Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile halihazırda organize sanayi bölgesi yer seçimlerinde, organize sanayi bölgesi atık su arıtma tesisleri proje onaylarında, organize sanayi bölgelerine atık su arıtma tesisi enerji teşviklerinin verilmesinde ve TÜBİTAK ile müştereken yapılan Ar-Ge çalışmalarında koordineli hareket ettiklerini, bundan sonra da müşterek çalışmaların artarak süreceğini söyledi.

BAKAN KURUM, GAZETECİLERE 'FİLE TORBA' DAĞITTI

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de katılarak konuşma yaptı.

Bakanlar Kurum ile Varank naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında farkındalık oluşturmak için gazetecilere "file torba" dağıttı.

'USUL VE ESASLARI YAYINLAYACAĞIZ'

Gazetecilerin naylon poşet kullanımına ilişkin sorularını yanıtlayan Kurum, poşetlerdeki market logolarının çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik soruyu, "Bu vatandaşımız tarafından sosyal medyada eleştiriliyor. Biz üreticilerimize de o noktada, doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin de yer aldığı bir düzenlemeyi inşallah usul ve esasları yayınlayarak yapacağız." yanıtını verdi.