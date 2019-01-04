Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığını çektiği Milletvekili Ahmet Akın bir basın açıklaması yayımladı. Akın, parti meclisinin kararıyla adaylığının geri çekildiğini belirterek, "Parti meclisimizin aldığı karar ile açıklanan adaylığım resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün, yine parti meclisimizin kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakarlık yapmam isteniyorsa, ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakarlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim şahsi meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığım açıklandığı günden bu yana, parti örgütümüzün her kademesindeki mücadele arkadaşlarım başta olmak üzere, bana kucak açan, sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.