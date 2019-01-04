Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığı Lego 8 Kule bölgesinde çıkan çatışmanın ardından büyük çapta operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait roket atar, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Iğdır’da çatışma sonrası mühimmat ele geçirildi
04.01.2019 - 21:18 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'ın Aralık ilçesi Türkiye-İran sınırında çıkan çatışmada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : Iğdır,
596681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596681.aspx
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