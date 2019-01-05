Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin olarak, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.