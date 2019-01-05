Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. İHH, çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf eserleri inşa ediyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriyor ve inşa edilmesi adına hayırseverlerin destekleriyle çalışmalar başlatıyor. Hayırseverler, sadaka-i cariye hükmündeki bu eserleri tek başına inşa edebildiği gibi aile, arkadaş grubu, iş arkadaşları veya akrabalarla da bir araya gelerek hayata geçirilebiliyor.



Bu kapsamda İHH, 2018 yılı içerisinde Asya, Afrika ve Ortadoğu’da inşa ettiği 31 kalıcı eserle binlerce mazluma umut oldu. İHH’nın hayırseverlerin destekleriyle 13 ayrı ülke ve bölgede inşa ettiği yetimhane, okul, cami, yemekhane, barınak, sağlık merkezi ve öğrenci yurdu gibi kalıcı eserlerden yaklaşık 100 bin kişi istifade etti.



İHH, 2018 yılı içerisinde sıfırdan inşa ettiği kalıcı eserlerin yanı sıra birçok ülkede daha önce bölge halkı tarafından inşa edilen ve çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamayan halihazırdaki yapıların bakım ve onarımını gerçekleştirerek yeniden hizmete açılmasını sağladı.



“Sadece inşa etmekle kalmıyoruz”



Konuya ilişkin detayları anlatan İHH Destek Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, “Biz İHH olarak kalıcı eserleri inşa etmeden önce fizibilite çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi. Küçükkahveci, şöyle konuştu:



“Yapmış olduğumuz insani yardım çalışmalarımızın yanı sıra bölge Müslümanlarının uzun süre istifade edebilecekleri kalıcı eserlere ihtiyaçları var. Bizler de bölgelere gittiğimiz zaman en çok talep edilen projeler, kalıcı eser projeleri oluyor. Fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken de her bölgenin kendi kültürünü, mimari yapısını ve demografik yapısını göz önünde bulundurarak proje çizimlerini yapıyoruz. Ayrıca yapıları sadece inşa etmekle kalmıyor, bunun yanında periyodik olarak bölgelere ziyaretler gerçekleştirerek eserlerimizi denetliyoruz. Bu kapsamda da kalıcı eserlerin, verimliliğini ve genel durumlarını kontrol ederek bakım - onarımlarını da gerçekleştiriyoruz.”



Projeler Asya, Afrika ve Ortadoğu’da



13 ayrı ülkede inşa edilen kalıcı eserlerin isim ve ülkeleri ise şu şekilde:



Hacı Nigar Yunus Cami Kırgızistan, Ömür Kumantaş Cami - Kırgızistan, Eşref Örs Cami Hatay - Kırgızistan, Büyük Emili Köy Camii - Azerbaycan, Ev Projesi - Azerbaycan, İsmail Selim Elif Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi - Sierra Leone, Molla Bayram Şifahanesi - Nijer, Suat Öztürk Cami - Burkina Faso, Nurgül Erol Kur'an Kursu - Burkina Faso, Bedri Ayşe Huy Camii ve Kuran Okulu - Somali, Hafize Ana Camii - Gine, Yalova Kız Yetimhanesi - Etiyopya, Barınak Projesi - Suriye, Marea Anaokulu - Suriye, Reyyan Kampı Anaokulu - Suriye, Siccu Kampı Anaokulu - Suriye, Şemmarin Kampı Anaokulu - Suriye, Burakatı İlkokulu - Suriye, Ra’i İlkokulu ve Anaokulu - Suriye, Şam Üniversitesi Ek Sınıf Projesi - Suriye, Şam Üniversitesi Yatakhanesi - Suriye, Asbat İlkokulu - Suriye, 200 Evlik Model Köy Projesi - Pakistan, İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi - Tayland Patani, Şehit Ömer Halisdemir Okulu - Tayland Patani, Ümraniye İHH Abdülhamid Han Okulu - Filipinler Moro, Konya İHH Akıncılar Yetimhanesi - Filipinler Moro, Antalya İHH Haticetü’l Kübra Yetimhanesi - Filipinler Moro, Tuzla İHH Gönüllüler Yemekhanesi - Filipinler Moro, Antalya İHH Mehmet Zahit Kotku Cami - Filipinler Moro ve İyilikhane Yetimhanesi - Bangladeş.