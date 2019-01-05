Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nı Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez'in (20) Türkiye'ye kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, zanlıyı Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Hüsnü Can Çökmez'in olayın ardından 2 Ocak'ta Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi.