Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol’ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy’deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.’yi gözaltına aldı.

Katil zanlısını gizlediği ileri sürülen S.Y.’nin polise verdiği ifadede, Hüsnü Can Ç.ile sabah saatlerinde bir arada oldukları, ancak daha sonra ayrıldıklarını söylediği ve bir daha da buluşmadıklarını anlattığı öğrenildi. Katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y. son olarak zanlının Kurtköy Mezarlığı’nda bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini ifade etti.

“Ben öldürmedim” diyen zanlıda tırnak yaraları tespit edildi

S.Y.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda Pendik’te gizlendiğini saptayan emniyet güçleri, Hüsnü Can Ç.'nin gidebileceği tüm noktaları ve arkadaşı S.Y.’nin ifade ettiği Kurtköy Mezarlığı’nı didik didik aradı. Polis, Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı olarak aranan zanlıyı, akşam saat 16.20 sıralarında Kurtköy Mezarlığı’nda, babasının kabri başında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığı sırada üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulunan çifte cinayetin zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin polisi karşısında gördüğü anda verdiği ilk tepkisi ise “Ben öldürmedim” şeklindeki sözleri oldu. Polisin sağlık kontrolünden geçirdiği zanlının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde de tırnak yaraları olduğu kaydedilirken, bunun da cinayet anında maktullerle yaşanan boğuşma esnasında olmuş olabileceği ifade edildi. Yakalanan zanlının oldukça tedirgin tavırlar sergilediği de belirtildi.

Olayın geçmişi

Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nden haber alamayan arkadaşları durumu polise aktarmış, kız öğrencilerin yaşadıkları Valentinovskaya Caddesi’ndeki apartman dairesine giden Ukrayna polisi, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturmalarda kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Ç. katil zanlısı olarak aranırken, İnterpol Daire Başkanlığı tarafından da aranan şüphelinin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı saptanmıştı.