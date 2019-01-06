Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.C.T. bir süre önce ailesinden cep telefonu istedi. Ancak aile çocuğun istediği telefon pahalı olunca alamadı. Evde çıkan tartışmada çocuğun ağabeyi televizyona tekme atarak kırdı. Çocuk hem telefon alınmaması hem de televizyonun kırılmasına sinirlenerek 3 katlı evlerinin damına çıkarak atlamak istedi. Aile çocuğu ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna edemedi.



Bu arada, olay yerine polis geldi. Polis dama çıkarak bir süre çocukla konuşup "İnsan telefon ve televizyon için kendini öldürmek ister mi? Telefon alınır, televizyon yapılır" diyerek ikna etmeye çalıştı. İntihar girişimini gören meraklı vatandaşlar aşağıda toplanıp beklemeye başladı. Polis bir süre daha çocukla konuşup dalgınlığından faydalanarak onu tutup damın kenarından aşağı çekti. Bu durumu gören meraklı vatandaşlar can kurtaran polisleri alkışladı. Polis çocuğu ailesine teslim etti.