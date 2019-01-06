Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre;



"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."