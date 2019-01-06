Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre;
"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 05 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
06.01.2019 - 10:34 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre;
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