Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatih Mehmet Utlu arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken arkadaşına ait otomobilin bagaj kapağı kısmına oturdu. Direksiyona geçen arkadaşı şaka amaçlı birden gaza yüklenince Fatih Mehmet otomobilden asfalt zemine düştü. Olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.



Fatih Mehmet Utlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti. Şaka kurbanı olan gencin cenazesi Osmaniye Asri Mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

