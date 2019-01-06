Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tefenni- Burdur karayolunun Çallıca köyü kavşağında meydana geldi. Kadir Köse'nin (59) kullandığı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı'nın kullandığı TIR'ı sollamak istedi. Köse'nin bu sırada direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç, takla atarak, TIR'ın önüne savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kadir Köse ile yanında bulunan Zeynep Bolel (20) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Köse ve Zeynep Bolel'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı Yunus Köse'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.