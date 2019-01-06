Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdu etkisi altına alan soğuk havanın ardından gelen kar yağışı ile birçok ilçede okullar 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Birçok ilden ise tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, 7 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller

KASTAMONU

Kastamonu'da gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde, yarın için okullar bir gün tatil edildi. Kastamonu Devrekani ve Tosya ilçelerinde de eğitime ara verildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi.

SAMSUN

Samsun’da yoğun kar yağışı dolayısıyla 5 ilçede eğitim-öğretime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitim-öğretime 07 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel,anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

BOLU

Bolu'da gün boyu etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre günboyu süren yoğun karyağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Bolu genelinde ilk-ortaöğretim ve liselerde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Ayrıca, Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada yarın merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak.

ÇORUM

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerimizde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

UŞAK

Uşak’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Uşak Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca eş zamanlı hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelini de bir gün idari izinli sayacak.

KONYA

Konya'nın 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde taşımalı eğitime, 4 ilçede ise tüm okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Valilik açıklamasında, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kıği, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.