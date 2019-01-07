Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak’ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6’sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Diyarbakır'da polis merkezine saldırıda 10 gözaltı
07.01.2019 - 00:10 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6’sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Diyarbakır,
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