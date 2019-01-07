Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100  muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma  kapsamında, ankesörlü telefonlardan  periyodik ve ardışık olarak arandıkları  tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere  ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.