Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan M.K, tarihi eser niteliğindeki, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, çok sayıda yüzük ile değişik dönemlere ait sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardı. Polis ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, M.K'nin evinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve bir cami alemi ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Amasya Müzesi'ne teslim edilirken, M.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.