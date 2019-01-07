Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
07.01.2019 - 21:15 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Maduro,
597124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597124.aspx
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