Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.