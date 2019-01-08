Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, ABD’nin 3,5 milyar dolarlık Patriot teklifine ilişkin “Bu teklifi şu anda konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Fiyat, teknoloji, teslim tarihi vesaire konularının detaylarını görüşüyoruz” dedi.

Demir, Rusya’dan alınan S400 ile F-35’in aynı ortamda bulunmasının sıkıntıya sebep olacağı yönündeki iddialara ilişkin “Sürekli olarak S400 ile F-35’in aynı ortamda bulunmasının teknik açıdan getireceği zararlar ve F-35’in radar görünmezliği vesaire bazı sıkıntılar ve oluşabilecek risklerden bahsediliyor. Biz muhataplarımıza sürekli olarak şunu dedik: Teknik olarak bizim aldığımız bazı tedbirler var. Ama şimdiye kadar bir senedir bu konu dillendirildiği hâlde hiçbir teknik ekip gelip de bizimle riskler şunlar şunlardır, bizim baktığımız açıdan risk görüyoruz, teknik açıdan bunlarla ilgili tedbir alalım diye bir şey demediler veya bir ekip geldiği görmedik. ‘Eğer bu endişeniz ciddi ise, niçin gelmiyorsunuz’ dedik. Onlar da bunu bize anlatacak bir ekip göndereceklerini söylediler, onu bekliyoruz. Ekip Amerika’dan gelecek” diye konuştu.

İsmail Demir, S400’lerde kullanılacak millî yazılım konusunda “Ruslar’la ilk konuşma aşamamızda bizim zaten proje olarak olmazsa olmaz şartımız bu sistemin dost-düşman tanıma unsurlarının, yazılımlarının yerli olması konusundaydı. Bu şu anda başlamış bir şey değil. Bizim ilk şartımız bu konuda çalışmalar devam ediyor, karşı taraf da (Ruslar) bunu anlayışla karşılıyor” ifadelerini kullandı.

TEKLİFLERE AÇIĞIZ

S400’lerin Türkiye’nin acil ihtiyacına üzerine alındığına dikkat çeken Demir, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu savunması açısından bundan daha fazla sisteme ihtiyacı olduğunu kaydetti. Demir “S400 sonrasında teklifi olanlar varsa bu tekliflere de açığız demiş idik, o anlamda bu devam edecek” dedi.

YERLİ SİSTEM 2021-22’DE

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli hava savunma füzelerinden HİSAR-A’nın servis edilme tarihi için 2021’i HİSAR-O için de 2022’yi öngördüklerini belirterek “Millî Muharip Uçağımızı 2023’te göreceğimizi söylüyoruz. Motorla ilgili de birkaç alternatif var. Gerekirse hazır bir motorun kullanılması açısından birkaç plan var. Hepsini de paralel masada düşünüyoruz. Ama uçakta temel bir değişiklik yok” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ İHRACAT HABERİ ALABİLİRSİNİZ

İsmail Demir, savunma sanayinde ihracat pazarının genişlediğini vurgulayarak, “Orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika, çeşitli Afrika ülkeleri hatta Güney Amerika’ya bile şu anda kolumuz uzandı. Doğu Avrupa ülkeleriyle çok sıkı temaslarımız var. Ukrayna, Belarus burada karşılıklı bazı alışverişlerde söz konusu olabiliyor. Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde aktif olarak pazarlama faaliyetimiz devam ediyor. Hindistan değil, ama Pakistan biraz daha aktif. Yakında birkaç tane daha önemli ihracat haberi alabilirsiniz” müjdesini verdi.

PİRİ REİS DENİZE İNECEK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinde bu yıl gerçekleştirilecek önemli faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

∂ MİLGEM 4. Gemimiz TCG KINALIADA Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girecek.

∂ İlk yeni tip denizaltımız PİRİ REİS’in denize iniş törenini yapacağız.

∂ AKINCI İHA projesinde tedarik sözleşmesini imzalayacağız. Dünyada kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem de bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri olacağız.

∂ İlk iki F-35 uçağımız Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığına intikal edecek. F-35 motorlarının bakım ve onarımlarının yapılacağı ABD dışında Avrupa’daki ilk yer Eskişehir olacak.

∂ Farklı tip ve modellerde 700’den fazla zırhlı aracın teslimatını yapacağız.

∂ Savunma Sanayii Akademisi çatısı altında 1.000 öğrenciye ve 250 uzmana siber güvenlik eğitimleri verilecek.