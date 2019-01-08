Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projelerini açıklayan TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilk işinin otopark meselesini çözüp trafiği de rahatlatmak olacağını söyledi.

Medya temsilcileriyle bir araya geldiği sabah kahvaltısının ardından yaptığı konuşmada, seçim sürecinde prensip olarak daha az konuşacaklarını, daha fazla dinleyeceklerini söyledi.

“İstanbul’u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul’u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul’u dinleyeceğiz. İstanbul’un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

İSTANBUL’DA 4.0 DÖNEMİ

“Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi bana göre İstanbul’a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul’un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Eğer 1994 kampanyası öncesi olsa burada çöp, susuzluk, hava kirliliği konuşulurdu. Biz buna İstanbul 1.0 hizmet versiyonu diyoruz. Bilgisayarlarda işletim sistemleri versiyonları gibi... İstanbul’da 1.0 versiyon sorunlar dönemi geride kaldı, ‘İstanbul 4.0’ dönemi başladı.”

‘İstanbul için ilk ne yapacaksınız?” sorusuna da Yıldırım, “Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye’nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra ‘ben İzmirliyim’ diyor. İstanbul’dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul’da istihdam imkânlarının arttırılması. İstanbul’da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul’un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması” şeklinde cevap verdi.

İstanbul’un sorunlarının da bulunduğuna işaret eden Yıldırım “İstanbul’da ‘mesele nedir’ diye soruldu, sordurdum ben sokakta vatandaşlara. Birinci şey, ulaşım ve trafik, istisnasız bütün ilçelerde her yerde ulaşım ve trafik en önce telaffuz edilen sorun. İstanbul’da birisi dese ki; ‘ben İstanbul trafiğini ulaşım sorununu yüzde yüz çözeceğim’ İnanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gerçekçi bir insanım. Ben neyi vaat ediyorum. İstanbul’daki trafik problemini çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim. Bir başka değişle trafik akışı devam edecek. Sürekli 80 km olmayacak ama 25 km de olsa sürekli akacak. Durmayacak. Durma zamanını azaltacağız. Şu anda durma zamanı gün boyunca 45 dakika. Bunu 30’un altına ite kalka indireceğiz. Yolların yüzde 40’ı otopark olarak kullanılıyor. Otopark olmayınca yollar otopark olarak kullanılıyor. Damarın çapı daralıyor. Çapı daralınca akış zorlanıyor. Aktarma istasyonları çevresinde de park alanları oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

LONDRA’YI GEÇECEĞİZ

İstanbul’da devam eden 13 raylı sistem projesi olduğunu söyleyen Yıldırım “Bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde bitecek ve İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 450 kilometre olacak. 450 kilometrenin üstüne çıkması demek, Paris’ten de, Londra’dan da, daha fazla raylı sisteme sahip olması demek. Bugün yüzde 19 olan raylı sistemin toplu ulaşımındaki payı yüzde 49’a çıkacak. Önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda toplu ulaşımın hayata geçirildiği İstanbul’u göreceğiz” şeklinde konuştu.

İMAR DEĞİŞMEYECEK

Yıldırım “Deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm devam edecek. Büyükşehir Meclisinin en önemli konusu imar plan tadilatları olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75’i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada” dedi.

Yıldırım, İstanbul’da yaşayan Suriyeliler hakkında sorulan soru üzerine ise “Ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli var. 295 bin geri döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız” cevabını verdi.

Yıldırım “İmamloğlu’nun İstanbul, Ankara’dan yönetilmez sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Sayın İmamoğlu o gün o sözünün yanında bir şey daha dedi. ‘Liderimiz Kılıçdaroğlu talimat verdi. Asgari ücreti 2 bin 200 yapın dedi’ Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İstanbul Ankara’dan yönetilmez, İstanbul Ankarasız da yönetilemez” dedi. Yıldırım, ‘istifa edecek misiniz sorusuna’ ise “Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok” ifadelerini kullandı.