Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 14.00 seferleri yapılacağını, diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.