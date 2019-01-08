Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 14.00 seferleri yapılacağını, diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’
08.01.2019 - 22:26 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : Gökçeada,
597291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597291.aspx
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