Alınan ilk bilgilere göre, Çanakkale Boğazı’nda Suluca Gocuk mevkiinde “Qezban” adlı kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör sevk edildi. Geminin Yunanistan’dan Yalova’ya gittiği öğrenildi.
Çanakkale Boğazı'nda sıcak gelişme! Çok sayıda römorkör sevk edildi
08.01.2019 - 22:52 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda römorkör sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Boğazı,
597295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597295.aspx
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