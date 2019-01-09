Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursalı dağcı, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi. Zirve tepe kulübesinin kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti. 2 metreyi bulan karda kartpostallık görüntülere hayran kalan dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ı her mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Doğa sporları açısından yaz ve kış aylarında bize imkan sunuyor. Hafta sonu ise müthiş bir ortamda tırmanış gerçekleştirdik. Buralarını herkesin görmesi gerekiyor” dedi.



Deneyimli ve ekipmanı olmayan kişilerin hiçbir şekilde dağda tek başına dolaşmaması gerektiğini belirten Şentürk, “Kimi zaman eksi 30 dereceyi bulan soğuk, fırtına ile birleşince yön bulmada sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Zirvedeki kulübenin karla kaplanmış olması inanılmaz bir görüntüyü bize sunuyor. Her gittiğimizde hayranlıkla bakıyoruz” diye konuştu.









