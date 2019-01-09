Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarını geçen yıl kullanan yolcu sayısı önceki yıla göre 6 milyon 721 bin 140 kişi arttı. Geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dış hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak üzere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu geçiş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı yılda toplam 34 milyon 136 bin 516 yolcu misafir edildi. İç hat uçuşlarında 22 milyon 468 bin 820, dış hatlarda 11 milyon 667 bin 696 yolcu bu havalimanını tercih etti.