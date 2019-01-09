Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili harekete geçti. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri ailenin Kocaeli'deki evine baskın düzenlendi. İstanbul'da ise Müge Anlı'nın televizyon programına katılan Tuncer Ustael ve eşi gözaltına alındı. Canlı yayında stüdyoya gelen polisler, Ustael ve eşini kelepçeleyerek gözaltına aldı. "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Ustael ve eşinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.



STÜDYODAKİLER GÖZALTI KARARINI ALKIŞLADI

Palu ailesi hakkında uygulanan gözaltı kararının ardından stüdyoda alkış tufanı koptu.



MÜGE ANLI: BENİM AKLIM HAYALİM ALMIYOR

Müge Anlı, Tuncer Ustael'in bu zamana kadar ceza almamasını çok sert sözlerle eleştirdi.

İşte Müge Anlı'nın sözleri:

"Sizin bu iki çocuğunuzun başına gelen olaylarda siz nasıl ceza almıyorsunzu benim aklım hayalim almıyor. Bununla ilgili ceza almalıydınız. Bu dünyada bu hukukun önünde hesabını vereceksin. Sen bu Türk adaletinin önünde cezanı çekmemelisin. Bu zamana kadar ceza almamak seni rahatlatmış. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar."