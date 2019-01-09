Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kolay, 6 yıldır İnegöl Belediyesi Defin Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapıyor. Sabah mesainin başlamasıyla kolları sıvayan Kolay saatlerce kazma ve kürekle mezar açıyor. Mezar kazıyıcıları günde 2 kabir yeri açıyor. Bu da yaklaşık 6 saat sürüyor. İsmail Kolay, "6 yıldır bu işi yapıyorum. İşimiz zor, ama severek yapıyoruz. Allah kimseye böyle iş nasip etmez. Biz 4 arkadaşız. İnegöl genelinde vefat edenler için mezar açıyoruz. Cenaze sahibi defin için müdüriyete başvurduktan sonra önce yeri beliyoruz. Daha sonra mezar açma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Günde ortalama 5-6 cenaze oluyor. Kışın zorlanıyoruz ama yine de bize verilen görevi yerine getirmek için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Her mesleğin bir zorluğu var. Belediyemiz bu hizmeti ücretsiz veriyor" dedi.





