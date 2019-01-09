Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilen ve toplu ulaşım hizmeti sunan metrobüslerle geçen yıl 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme ile Beylikdüzü arasında toplu taşıma hizmeti veren 593 bulunuyor. Bunların 525'i her gün sefere çıkıyor.

Bu araçlarla geçen yıl 2 milyon 322 bin 901 sefer gerçekleştirilerek toplamda 77 milyon 505 bin 448 kilometre yol katedildi. Günde ortalama 777 bin 656 kişinin seyahat ettiği metrobüslerle 2018'de 283 milyon 844 bin 498 kişi yolculuk yaptı. Aylara göre dağılıma bakıldığında ise 26 milyon 770 bin 846 kişi ile en çok yolcuya ekim ayında ulaşım hizmeti verildi. Ekimi 25 milyon 899 bin 410 ile kasım ve 25 milyon 669 bin 229 kişi ile mart takip etti.

Ağustos, 18 milyon 998 bin 376 kişi ile en az kişinin yolculuk ettiği ay olurken, şubatta 22 milyon 303 bin 61 vatandaş ulaşım için metrobüsü kullandı. 276 milyon 489 bin 618 kişinin yolculuk yaptığı 2017 ile 2018 arasındaki yolcu farkı ise 7 milyon 354 bin 880 oldu.