İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışından  temin ettiği yüklü miktarda eroini İstanbul'da pazarlamayı planladığı belirlenen  Ş.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ş.B'nin yasa dışı yollardan yurda soktuğu uyuşturucu maddeye müşteri  aradığı bilgisine ulaşıldı. İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu Ş.B'nin  Avcılar'da olduğu tespit edildi.
Ş.B'nin park ettiği aracın çevresinde jandarma ekiplerince tedbir  alındı. Şüphelinin aracın yanına gelmesinin ardından operasyon başlatıldı. Ş.B.  gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, bagajdaki çanta içerisinde paketler  halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.
 
Olay yerinde bulunan vatandaşlar, başarılı operasyon nedeniyle  jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.
 
Şüpheli Ş.B, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, bağlantılı  kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
Bu arada, şüphelinin, dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına  yakalanmamak için uyuşturucu madde yüklü aracını güvenlik kameralarının olmadığı  ara sokaklara park ettiği belirtildi.