Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Özel Temsilci’ olarak atanan Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, deneyimlerini Irak’taki su krizinin çözülmesi kullanacak. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih’in geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyareti sırasında, Irak’taki su sıkıntısı gündeme gelmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan; eski bakan Veysel Eroğlu’nu bu konunun çözümü için Özel Temsilci olarak görevlendirdiğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan daha sonra Veysel Eroğlu ile görüşerek zaman kaybetmeden ‘Irak’ın su problemine el atmasını’ istedi. Bunun üzerine bir ekip kuran Eroğlu, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla temasa geçerek, bir yol haritası hazırlamaya başladı. Eroğlu, Erdoğan’ın talimatı ile başlattıkları çalışmaları şöyle anlattı: Özellikle, Fırat-Dicle Nehri’ndeki suların hakça bölüşümü için Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Beni de Özel Temsilci olarak atadı. Bunun üzerine çalışmaları başlattık. İlgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kuruluyor. Irak tarafı da bir çalışma grubu oluşturacaklar. Önce sudan başlayacağız. Su kaynakları nedir ne değildir. Mevcut barajlar, göletler, tesisler bunların rehabilitasyonu. Daha sonra şehirlerde içme suyu temini, su kayıplarının azaltılması, geri kazanma, yatırımların finansmanı modeli. Bu konuda Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin daha da artırılması; Su konusu da, lokomotifi olacak bu ilişkilerin. Şubat başında Irak’a gidebilirim. Onlar da gelecek.

YOL HARİTASINI ÇİZDİK

Bir yol haritası çizdik. Su konusunda tecrübeliyiz. Irak’ın problemini de çözeriz. İddia edildiği gibi Türkiye su konusunda cimri filan davranmıyor. Tam tersine bonkör davranıyor. Onların, su kaynaklarını verimli ve doğru kullanamama sorunu var. Onu çözeceğiz. Bu konuda tecrübeliyiz. Türkiye gibi su sıkıntısı olan bir ülkenin içme suyu problemini çözdük, sulama sıkıntısını çözdük. Hiçbir konuda, problem kalmadı. Bunları onlara da aktaracağız.