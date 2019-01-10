Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Hatları'nın iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.