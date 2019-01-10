Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında fiili silah atış eğitimleri icra edilmiştir" denildi.
Ege ve Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi
10.01.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler, Ege ve Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yaptı.
Etiketler : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Doğu Akdeniz,
597541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597541.aspx
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