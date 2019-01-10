Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisine ait internet sitesi ile birçok gazetede yayınlanan beyanlarında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ile davalı Barış Yarkadaş'ın avukatı Pınar Ayça Sarıtaş katıldı.

Duruşmada söz verilen Binali Yıldırım'ın avukatı Gök, kişilik haklarının ihlal edilmiş olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Yarkadaş'ın avukatı Sarıtaş ise kişilik haklarına saldırı oluşturacak bir husus bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 10 bin lira manevi tazminatın 6 Mart 2018 tarihinden işleyecek yasal faiziyle Yarkadaş'tan alınarak, Yıldırım'a verilmesine karar verdi.