Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis’e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti. Tanklar, Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kilis’ten Münbiç'e tank sevkiyatı
10.01.2019 - 23:46 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Etiketler : Kilis,tank sevkiyatı,
597642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597642.aspx
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