Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis’e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı’na gitti. Tanklar, Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. 