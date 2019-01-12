Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aday tanıtım toplantımızın ülkemiz, partimiz ve Kocaeli'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor."

"AK Parti kadroları bu seçimlerde Kocaeli'nde daha çok koşturacak daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zafer sancağını şehrimizde dalgalandıracaklardır."

"Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçemize gelmiş üyelerini hemen kayda geçireceksiniz. Oy verme hakkı olan her gence ulaşıp onları bilgilendireceksiniz. Kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. "

"AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır."

"Kocaeli bu ülkenin lokomotif şehirlerinden biridir. Buradaki hizmetin farklılığı var. Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye'de ikinci durumda."

"24 katrilyon lira Kocaeli'ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu."

"İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje."

"Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız."

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