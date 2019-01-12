Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı. Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
12.01.2019 - 15:32 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Etiketler : Suriye,sevkiyat,
597887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597887.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER