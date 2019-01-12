Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde paletli zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı. Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
İdlib sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı
12.01.2019 - 16:34 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi.
Etiketler : İdlib,
597894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597894.aspx
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