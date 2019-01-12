Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde paletli zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı. Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.