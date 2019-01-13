Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Ülke genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen huzur operasyonlarının 2018 bilançosu ortaya çıktı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Türkiye geneli 50 huzur operasyonu gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri operasyonlarla 343 bin 20 dernek, iş yeri, metruk bina ve okul çevresi kontrol etti. Uygunsuz ve kanunsuz hareket eden 6 bin 7 dernek, kooperatif ve iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi. 10 milyon 494 bin 716 kişi kontrol edildiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 bin 736 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarla 22 bin 972 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

40 TON UYUŞTURUCU

Güvenlik güçleri gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde çok sayıda suçta kullanılan malzeme de ele geçirdi. Operasyon yapılan iş yerleri, dernek, kooperatif, günübirlik evler gibi yerlerde 7 uzun namlulu silah, 463 av tüfeği, 40 bin 798 kg uyuşturucu, 10 bin 528 adet uyuşturucu hap, 12 bin 554 kök Hint keneviri, 107 tombala makinesi ele geçirildi. Ayrıca, toplamda 35 milyon 684 bin 71 TL para da bulundu. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan operasyonlar 2019 yılı içerisinde de tam gaz devam edecek.