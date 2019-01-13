Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İftira, hakaret, çarpıtma, çamur atma, terör örgütlerine yataklık etme gibi her türlü rezilliğe imza atan Sözcü gazetesi bu sefer İhlas’ı diline doladı. FETÖ ağzıyla yayın yapan gazete, patronları hakkındaki sorulara ise cevap vermekten kaçıyor.

1- Hakkında FETÖ’ye yardımdan tutuklama istemiyle yakalama kararı çıkarılan Sözcü’nün küçük patronu Burak Akbay, madem örgütle bağlantısı yok neden yurda dönüp yargıya hesap veremiyor?

2 -Londra’ya kaçtığı, oradan Fransa’ya geçtiği, Monako’da keyif sürdüğü fotoğraflarla ortaya çıkan oğul Akbay’ın Fransız vatandaşı olduğu doğru mu?

3- Burak Akbay’ın ismi yakın döneme kadar Sözcü’nün künyesinde ‘sahibi’ olarak yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkarıldı. Bunun altında ‘kayyum’ korkusu mu yatıyor? Yoksa amaç mal kaçırmak mı? Künyede Sözcü’nün sahibi “Estetik Yayıncılık AŞ” diye geçiyor. Sahi sizin sahibiniz kim?

4- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rutin haberlerini dahi takip etmezken, sadece muhalefet amaçlı yayın yaparken 15 Temmuz hain darbe günü “Sözcü Erdoğan’ı buldu” haberine imza attınız. Haberi, hangi saikle yayınladınız? Cumhurbaşkanını kim arıyordu ki (FETÖ’nün katil sürüsü hariç) “Sözcü onu buldu” diye haber yaptınız?

5- Yine 15 Temmuz’da, Burak Akbay’ın kalkışma başlamadan saatler önce Yunan gazetelerini basan matbaasını “Boşuna gazete basmayın, uçaklar kalkmayacak” diye aradığı doğru mu? Doğruysa Burak Akbay neyi biliyordu?

6- 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği 2016 senesinin 1 Ocak tarihinde akla ziyan bir fal hazırladınız. Cumhurbaşkanına küfretmek için yaptığınız “2016 falınız” başlıklı bulmacada “ÖLRECEP” diye şifre verdiniz. Aynı faldan firari patronunuz Burak Akbay için de hazırlamayı düşünüyor musunuz?

7- 17/25 Aralık 2013’te FETÖ yargı kumpasıyla hükûmete darbe vurmak isterken ve MİT tırları durdurulurken neden onların yayın organı gibi çalıştınız?

8- Kendinizi “ulusalcı, millî” diye tanıtırken neden devletin en mahrem odalarının dinleme kayıtlarını yayınlamakta bir beis görmediniz?

9- Başkalarını FETÖ’cülükle itham ederken, patronlarınız ve yazarlarınız hakkınızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yardım suçundan iddianame hazırlandığını unutuyor musunuz?

10- İddianamede FETÖ’cü olduğu iddia edilen 9 polis memurunun Sözcü yetkililerine FETÖ’nün yasa dışı ses kayıtları ve teknik takip tutanaklarını haricen ulaştırdıkları, sizin de algı oluşturmak için bunları yayınladığınız ifade ediliyor. Bu kirli iş birliği FETÖ’nün ortağı olduğunuzu göstermeye yetmiyor mu?

11- Büyük patron Ertuğrul Akbay, yalan haberler yazan bir muhabirken gazete patronluğuna nasıl ulaştı?