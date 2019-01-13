Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda mevcut piste paralel inşa edilen ikinci pistin yapımında sona gelindi. 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen ikinci pistin ilk etap kapsamında Kemikli Dere Tüneli, Tem Bağlantı Yolu Tüneli ve Güney Lonca Tüneli inşaatı bitti. İkinci etap çalışmaları kapsamında inşa edilen ikinci pist ve taksi yollarının dolgu çalışmalarında da sona gelindi.

3 bin personel ve 7 gün 24 saat esasına göre pist yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)den alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist çalışmalarının ilk etabının yüzde 98inin tamamlandığı ve ikinci etabın ise yüzde 67 seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada, ikinci pistin 2019 yılının sonunda hizmete gireceği açıklandı.

İKİNCİ PİST İLE YILLIK 65 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanında ikinci pistin yılsonunda hizmete girmesi ile birlikte şu anda kullanılan mevcut pist bakıma girecek. Mevcut pistin bakımının tamamlanmasının ardından paralel olarak iki pistin aynı anda hizmete girmesi ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanında saatlik iniş ve kalkış kapasitesi 40tan 80e ulaşacak. 2020 yılının sonunda hizmete açılacak yeni terminal binası ve iki pistin aynı anda hizmete girmesi ile birlikte yıllık yolcu kapasitenin 65 milyona çıkması hedefleniyor. Havalimanının mevcut uçak park pozisyonuna ek olarak 94 adet ek uçak park pozisyonu hizmete girecek. Ayrıca ikinci pist ile birlikte yeni idari bina, nizamiye binası, apron hizmet binası, itfaiye binası ve hava trafik kontrol binası da hizmet vermeye başlayacak.

TOPLAM 30 MİLYON METREKÜP KAYA DOLGU YAPILACAK

Havalimanındaki ikinci pist çalışmaları kapsamında mevcut pistin kot farkından kaynaklanan çukurlara 30 milyon metreküp kaya dolgu, 2 milyon 750 bin metreküp kırmataş dolgu, 1 milyon 650 bin metrekareye zayıf beton kaplama,1 milyon 800 bin metrekareye kaliteli beton kaplama yapılacak. İkinci pistin toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olacak. Ayrıca ikinci pistin yanında 3 adet paralel taksi yolu bir adet bağlantı taksi yolu, 10 adet yüksek sürat taksi yolu, 1 adet orta apron, 1 adet kargo apronu ve 1 adet motor test apronu yer alacak.